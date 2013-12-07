بدء أولى حملات إزالة التعديات بـ"السيل الجديد" بأسوان

بدأت، اليوم السبت، أولى الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة السيل الجديد أمام مرور أسوان، حيث قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، بالتعاون مع مديرية الأمن، بتنفيذ حملة إزالة مكبرة للإشغالات والباعة الجائلين، والتى استهدفت إزالة 100 حالة إشغال طريق، وباعة جائلين، بجانب عمل ردود لـ50 محل تجارى على جانبى الطريق.

وصرح بذلك المهندس صابر سند، رئيس مركز ومدينة أسوان، والذى أشار إلى أن ذلك يأتى بعد الزيارة المفاجئة التى قام بها محافظ أسوان مصطفى يسرى، لمنطقة السيل الجديد خلال الأيام الماضية وإطلاعه على وضع الإشغالات والباعة الجائلين من على أرض الواقع.

وأكد أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان بسرعة إزالة كل الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية، حيث قامت المحافظة من جانبها بإصدار قرارات الإزالة لكل هذه التعديات والإشغالات، لافتاً إلى أن الحملة شارك فيها اللواء عبد الباسط أحمد نائب مدير الأمن، واللواء عصام جندية مساعد مدير الأمن، والعميد صلاح عفيفى مأمور قسم أول أسوان بجانب 200 فرد من القوات الشرطية، ورؤساء الأحياء وفرق الصيانة والعاملين بالوحدة المحلية، وذلك كله بهدف إعادة الشكل الحضارى والجمالى لمدينة أسوان التاريخية والسياحية.