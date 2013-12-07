بالصور.. 46 شابًا عربيًا يتسلمون جوائز الإبداع فى احتفالية بشرم الشيخ

احتفل مجلس الشباب العربى اليوم، بالمتميزين والمبدعين من شباب العالم العربى فى مجالات متعددة، حيث تم تسليم جوائز الإبداع للشباب الذين قاموا بجهود فى خدمة أوطانهم.

حضر الحفل كل من الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة، ورئيس المجلس العربى للشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث سلموا المتميزين جائزة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة للشباب العربى بمشاركة من مصر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وعمان، والعراق، والسودان، وفلسطين، والأردن، وتونس، والمغرب، وجيبوتي، وموريتانيا، والصومال، وسوريا والجزائر.

وتسلم 46 شابًا عربيًا جائزة التميز التى يمنحها مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بالإضافة للجوائز الخاصة لمحافظ جنوب سيناء والرعاة والجهات المتعاونة وهيئة تنشيط السياحة.

وأحيا الحفل فرقة العريش للفنون الشعبية أقيم بإحدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ.

وخلال الحفل، أكد المحافظ أنه سعيد بعقد هذا اللقاء العربى على أرض شرم الشيخ بجنوب سيناء، وأضاف أن مصرنا واحد وقوميتنا واحدة ومصر هى قلب العروبة النابض، كما شكر الشرطة والقوات المسلحة على قيامهما بأدوار رائعة فى حفظ الأمن.

وفى كلمة وزير الثقافة، رحب عرب بالحضور معربًا عن سعادته فى إطلاق تلك الحملة من شرم الشيخ، وطالب الشباب بضرورة الاهتمام بالعلم والتكنولوجيا، وأضاف أن الإسلام له نظرة عميقة شاملة وليست نظرة محدودة يراها فقط فصيل معين، وأكد أن مصر قوية وغير قابلة للانكسار.

وطالب طاهر أبو زيد وزير الرياضة، الشباب بالترابط والاتحاد والاهتمام بالتعليم والرياضة، حيث إن الرياضة تؤلف بين القلوب وتحقق وحدة ومشاركة بين الشعوب، كما أنها لها دور بالغ فى إرسال رسائل للعالم أجمع.

وأصدر الشباب العربى بيانًا ختاميًا أعلن فيه تضامنه الكامل مع مصر وشعبها وجيشها ووقوفه مع مصر فى توجهها نحو خارطة الطريق، ودعم حكومتها فى مقاومة الإرهاب الأسود الذى يقوده تنظيم دولى بهدف استهداف الأمة العربية كلها وليس مصر فقط.