أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مزارعو شمال سيناء يطالبون المحافظ بتيسيرات لنقل منتجاتهم

Google+ Print
مزارعو شمال سيناء يطالبون المحافظ بتيسيرات لنقل منتجاتهم مزارعو شمال سيناء يطالبون المحافظ بتيسيرات لنقل منتجاتهم

طالب المزارعون بمحافظة شمال سيناء، بسرعة وضع آلية مناسبة لنقل المنتجات الزراعية فى ظل الحالة الأمنية التى تشهدها المحافظة.

جاء ذلك فى لقاء للمزارعين اليوم بمحافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور بمقر ديوان المحافظة، وخلال اللقاء أكد المزارعون أنهم تكبدوا خسائر فادحة نتيجة اقتلاع أشجار الزيتون أثناء الحملات الأمنية كذلك تعطل نقل المنتجات نتيجة الأوضاع غير المستقرة مطالبين أن يسمح بمرور السيارات التى تقل منتجات زراعية عبر البوابات الأمنية أثناء إغلاق الطرق.

وأعرب المزارعون عن أملهم فى حل مشكلة المتعثرين ببنك التنمية والائتمان الزراعى وعددهم 147 مزارعا، وتمليك الأراضى الزراعية بزمام ترعة السلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365