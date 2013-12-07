مزارعو شمال سيناء يطالبون المحافظ بتيسيرات لنقل منتجاتهم

طالب المزارعون بمحافظة شمال سيناء، بسرعة وضع آلية مناسبة لنقل المنتجات الزراعية فى ظل الحالة الأمنية التى تشهدها المحافظة.

جاء ذلك فى لقاء للمزارعين اليوم بمحافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور بمقر ديوان المحافظة، وخلال اللقاء أكد المزارعون أنهم تكبدوا خسائر فادحة نتيجة اقتلاع أشجار الزيتون أثناء الحملات الأمنية كذلك تعطل نقل المنتجات نتيجة الأوضاع غير المستقرة مطالبين أن يسمح بمرور السيارات التى تقل منتجات زراعية عبر البوابات الأمنية أثناء إغلاق الطرق.

وأعرب المزارعون عن أملهم فى حل مشكلة المتعثرين ببنك التنمية والائتمان الزراعى وعددهم 147 مزارعا، وتمليك الأراضى الزراعية بزمام ترعة السلام.