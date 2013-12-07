مويس : لن اتذرع بالحجج واعترف بأنه يجب علينا ان نتحسن

قال ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد انه لن يتذرع بالحجج او يحاول الاختباء وراءها على الرغم من موجة الانتقادات الحادة التى يتعرض لها منذ تولى مهمة التدريب فى الاولد ترافورد والتى ازدادت حدتها بصورة كبيرة فى اعقاب الهزيمة الصادمة التى تعرض لها الشياطين الحمر امام ايفرتون الاسبوع الماضى .

وادت الهزيمة امام ايفرتون الى هبوط المان يونايتد الى المركز التاسع فى ترتيب الدورى بفارق 12 نقطة عن ارسنال متصدر البطولة حتى الان .

وقال مويس فى تصريحات ادلى بها قبيل مباراة نيوكاسل اليوم السبت ” اننى لن احاول ان اختبئ وراء الحجج والذرائع حيث اننا جميعا ندرك انه ينبغى لنا ان نحسن من مستوى ادائنا ونحقق الفوز فى المباريات التى نخوضها “.

ومضى يقول ” ان الهزيمة التى تعرضنا لها امام ايفرتون يوم الاربعاء الماضى لم تكن هى النتيجة التى كنا ننشدها بطبيعة الحال ولكن دعونا لا ننسى ان الكرة عاندتنا فى هذه المباراة وانها كانت اول هزيمة لنا فى 13 مباراة . وعلى الرغم من ذلك ، يجب علينا ان نسعى من اجل تحسين ادائنا واستعادة ذاكرة الانتصارات ” .

أ ش أ