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محمد عكاشة: القوات المسلحة والشرطة تواجه 3 تحديات في المرحلة القادمة

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محمد عكاشة: القوات المسلحة والشرطة تواجه 3 تحديات في المرحلة القادمة محمد عكاشة: القوات المسلحة والشرطة تواجه 3 تحديات في المرحلة القادمة

اللواء محمد عكاشة الخبير العسكرى والاستراتيجى

قال اللواء محمد عكاشة، الخبير العسكرى والاستراتيجى ، إن الأفضل فى هذه المرحلة أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً لأنه سيكون بها نوع من الفرز الحقيقى للتيارات الوطنية التى تعمل لصالح الوطن وليكون هناك رئيس منتخب يقود البلاد فى المرحلة القادمة.

وأضاف درويش فى تصريحات لـ”ONA” أن إجراء الانتخابات البرلمانية أو كما يطلق عليها فى الدستور الجديد “مجلس النواب” أولاً سوف يؤدى إلى نوع من التناحر والتشتت الشديد نتيجة لوجود القوى الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان “المحظورة” التى ستحاول دخول المجلس بأى شكل ومن المتوقع أن تقوم بأعمال عنف وشغب وإحداث قلاقل.

وأكد درويش على أن نجاح القوات المسلحة والشرطة فى ثلاث مواقف قادمة ضرورة ملحة وليس إختيار.

وتابع درويش فى تصريحاته لـ”ONA” أن أول هذه المواقف هى “الاستفتاء على الدستور” والمقرر له فى أوائل شهر يناير ، وضرورة مواجهة وتصدى الأمن لمحاولات القوى الإسلامية فى ترويع المواطنين ومنعهم من الوصول إلى مقار الاستفتاء بغرض إفشال عملية الاستفتاء على الدستور.

وأضاف عكاشة أن ثانى هذه المواقف هى أعياد المسيحيين ، حيث شدد على أنه لابد أن تمضى فى هدوء وسلام وأمن وأن تكون على مستوى 100% من الأمن، وأضاف درويش أنه “إذا حدثت هجمات على الكنائس خلال أعياد الأخوة المسيحيين سوف تكون وبال وكارثة على ” ، وثالث هذه المواقف هى انتخابات مجلس النواب وضرورة مواجهة أعمال العنف والقلاقل المتوقع حدوثها من قبل القوى الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان “المحظورة”.

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