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روسيا: بوتين ويانوكوفيتش تمكنا من تقريب المواقف بشأن مجال الطاقة

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روسيا: بوتين ويانوكوفيتش تمكنا من تقريب المواقف بشأن مجال الطاقة روسيا: بوتين ويانوكوفيتش تمكنا من تقريب المواقف بشأن مجال الطاقة

رئيس روسيا “فلادمير بوتين”

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش تمكنا من تقريب المواقف بشأن التعاون في مجال الطاقة إلا انهما لم يتوصلا لاتفاق نهائي بصدده.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” ، اليوم السبت، أن بيسكوف أشار إلى أن الرئيسين خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية لم يتناولا احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الجمركي الأوروآسيوي ـ الذي يضم روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا ـ وأن المباحثات تطرقت لملفات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف بيسكوف أن لجنة “روسيا – أوكرانيا” المشتركة ستنعقد في السابع عشر من الشهر الجاري ..موضحا أن الرئيسين تبادلا الآراء بخصوص التعاون في مجالات بناء السفن والصواريخ والفضاء وناقشا حالة التعاون في المسائل المالية والائتمانية.

أ ش أ

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