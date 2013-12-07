بالفيديو ..اعترافات قائد تنظيم خلية إرهابية قاد حملة اغتيالات شخصيات عامة وسياسيين بالدقهلية

حصلت أونا على بعض من اعترافات المتهم الرئيسى فى التنظيم السرى لجماعة الإخوان المسلمين بالدقهلية، حيث تجرى التحقيقات بإشراف السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية وإشراف اللواء سامى الميهى مدير امن الدقهلية بعد تشكيلهم تنظيما مسلحا لاغتيال شخصيات عامة ونشطاء سياسيين بالدقهلية، حيث اعترف بتنفيذ عدة وقائع حيث تم تدريبه فى فى غزة بعد لقائة بوزير الداخلية التابع لحكومة حماس على فك وتركيب السلاح.

وقال المتهم رئيس شعبة إخوان جديلة عامر مسعد عبده عبد الحميد حاصل على بكالريوس تجارة 30 عامًا ، إن إنشاء تلك التنظيم المسلح بعد مصرع أربع فتيات بشارع الترعة بالمنصورة فى أحد التظاهرات، فقمنا بالتحدث إلى أحد قيادات الجماعة وطرحنا فكرة التسليح والاغتيالات وحددنا الشخصيات الهامة والتى تعارض جماعة الإخوان المسلمين وأيضًا بعض النشطاء .

وأضاف إنهم بالفعل بدأوا بالتنفيذ فور شراء السلاح الآلى، ومن بين الوقائع قتل محمد ربيع صاحب معرض سيارات بشارع الترعة والشروع فى قتل السيد العيسوى الملقب بمصارع الأسود وقتل شريف القماش أمام القرية الأولمبية والشروع فى قتل محمد العيسوى وثلاث نشطاء أمام مبنى المحافظة وغيرها من الاغتيالات.

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