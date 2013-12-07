زعيم المعارضة الإسرائيلية: «حزب العمل» سيدعم «نتنياهو» في حال تقدم مفاوضات السلام

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، السبت، إن زعيم المعارضة الإسرائيلية، إسحاق هرتسوج، التقى مستشارة الأمن القومي الأمريكية، سوزان رايس، وأبلغها بأن «حزب العمل» سيدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذا قام بخطوة جادة تجاه التوصل لاتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني.ونقلت الصحيفة عن «هرتسوج» قوله لـ«رايس»: «(نتنياهو) يتمتع بأغلبية في «الكنيست»، تمكنه من المضي قدما في العملية الدبلوماسية»، مضيفا أن «من مصلحة إسرائيل الانفصال عن الفلسطينيين»، موضحا أنه على الرغم من أننا في جانب المعارضة، سندعم الحكومة إذا إختار «نتنياهو» القرار السديد والمضي قدما في عملية السلام.وأعرب «هرتسوج» عن اعتقاده بأن الشعب الإسرائيلي سيؤيد إبرام اتفاق مع الفلسطينيين، لكن أفعال الحكومة، خلال الأعوام الأخيرة، تثير شكوك المجتمع الدولي، معربا عن عزمه تغيير ذلك.وقال: «التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفلسطيني سيصب في مصلحة أمن إسرائيل ورفاهية مواطنيها».إعلان - Ads إعلان - Ads
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