أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: «حزب العمل» سيدعم «نتنياهو» في حال تقدم مفاوضات السلام

Google+ Print
زعيم المعارضة الإسرائيلية: «حزب العمل» سيدعم «نتنياهو» في حال تقدم مفاوضات السلام زعيم المعارضة الإسرائيلية: «حزب العمل» سيدعم «نتنياهو» في حال تقدم مفاوضات السلام
قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، السبت، إن زعيم المعارضة الإسرائيلية، إسحاق هرتسوج، التقى مستشارة الأمن القومي الأمريكية، سوزان رايس، وأبلغها بأن «حزب العمل» سيدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذا قام بخطوة جادة تجاه التوصل لاتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني.ونقلت الصحيفة عن «هرتسوج» قوله لـ«رايس»: «(نتنياهو) يتمتع بأغلبية في «الكنيست»، تمكنه من المضي قدما في العملية الدبلوماسية»، مضيفا أن «من مصلحة إسرائيل الانفصال عن الفلسطينيين»، موضحا أنه على الرغم من أننا في جانب المعارضة، سندعم إذا إختار «نتنياهو» القرار السديد والمضي قدما في عملية السلام.وأعرب «هرتسوج» عن اعتقاده بأن الشعب الإسرائيلي سيؤيد إبرام اتفاق مع الفلسطينيين، لكن أفعال الحكومة، خلال الأعوام الأخيرة، تثير شكوك المجتمع الدولي، معربا عن عزمه تغيير ذلك.وقال: «التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفلسطيني سيصب في مصلحة أمن إسرائيل ورفاهية مواطنيها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة