أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وفد من «الوكالة الذرية» يصل طهران لتفقد منشأة «أراك» النووية

Google+ Print
وفد من «الوكالة الذرية» يصل طهران لتفقد منشأة «أراك» النووية وفد من «الوكالة الذرية» يصل طهران لتفقد منشأة «أراك» النووية
وصل وفد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العاصمة الإيرانية، طهران، السبت، لتفقد منشأة «أراك» النووية، الواقعة جنوب العاصمة.وقالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية إن مفتشي الوكالة الدولية سيعقدون اجتماعًا في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كما سيقومون، الأحد، بزيارة تفتيشية إلى منشأة «أراك» لإنتاج الماء الثقيل.وتعد هذه الزيارة التفقدية الثالثة لمفتشي الوكالة لمنشأة الماء الثقيل في «أراك»، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية، في نوفمبر الماضي، لتفتيش بعض المنشآت المتعلقة بالبرنامج النووي. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية