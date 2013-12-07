وفد من «الوكالة الذرية» يصل طهران لتفقد منشأة «أراك» النووية

وصل وفد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العاصمة الإيرانية، طهران، السبت، لتفقد منشأة «أراك» النووية، الواقعة جنوب العاصمة . وقالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية إن مفتشي الوكالة الدولية سيعقدون اجتماعًا في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كما سيقومون، الأحد، بزيارة تفتيشية إلى منشأة «أراك» لإنتاج الماء الثقيل . وتعد هذه الزيارة التفقدية الثالثة لمفتشي الوكالة لمنشأة الماء الثقيل في «أراك»، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية، في نوفمبر الماضي، لتفتيش بعض المنشآت المتعلقة بالبرنامج النووي.

شبكةعيونالإخبارية

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