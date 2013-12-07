«اليونسكو» عن «مانديلا»: اختار الحوار بدلا من الانتقام بالسلاح لبناء السلام

نعت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)، السبت، الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، وأعربت عن أسفها لفقدان شخصية تاريخية عظيمة ورمز لمكافحة الفصل العنصري في العالم.

وقالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، في كلمتها التي نشرت عبر موقع المنظمة، إن «نيلسون مانديلا كان عملاقا بكل ما في الكلمة من معنى، ورجلا عظيما، إذ كرّس حياته للحرية والتزم بمصالحة شعب مزقته العنصرية، وأنشأ مع شعب جنوب أفريقيا الذي غير حياته تغييرًا جذريًا علاقة مودة صادقة كادت تصل إلى حد القربى، وهذا إنما هو دليل على الكاريزما الحقيقية التي كان يتمتع بها».

وأضافت: «مانديلا الذي كان ناطقا باسم الشعب الأسود المضطهد بفعل الفصل العنصري، قد اختار صوت الحوار بدلا من الانتقام لتأسيس جمهورية جنوب أفريقيا الديمقراطية الحالية على نحو سلمي، ويشكل مانديلا البرهان الساطع الذي يظهر لشعوب العالم كلها أن السلام المستدام يُبنى من خلال الحوار وليس بواسطة السلاح والعنف».