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طلعت يوسف يطلب الرحيل عن الاتحاد لخلافة البدري في ليبيا

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طلعت يوسف يطلب الرحيل عن الاتحاد لخلافة البدري في ليبيا طلعت يوسف يطلب الرحيل عن الاتحاد لخلافة البدري في ليبيا

طلب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري الرحيل عن الفريق بعد تلقيه عرضا لتدريب أهلي طرابلس الليبي خلفا لحسام البدري.

ويرحل البدري عن تدريب الفريق الليبي من أجل تولي الإدارة الفنية لمنتخب الأوليمبي.

وقال جاسر منير مدير الاتحاد لـFilGoal.com: "اجتمع يوسف مع محمود مشالي رئيس النادي، وطلب الرحيل عن الفريق بعد تلقيه عرضا من أهلي طرابلس الليبي، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن النشاط الرياضي في مصر".

وتابع "سيجتمع مجلس إدارة النادي يوم الأثنين لاتخاذ القرار النهائي".

ويتضمن العقد بين يوسف والاتحاد شرطا جزائيا قيمته 200 ألف جنيه.

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