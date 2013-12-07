مقتل وإصابة 10 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

لقى مدنى مصرعه وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى عراقى إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق فى منطقة المشاهدة شمالى بغداد انفجرت اليوم، السبت، وهو ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد منذ فترة أعمال عنف بشكل شبه يومى بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة، تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، وهو ما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.