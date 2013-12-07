أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 10 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

Google+ Print
مقتل وإصابة 10 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد مقتل وإصابة 10 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

لقى مدنى مصرعه وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى عراقى إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق فى منطقة المشاهدة شمالى بغداد انفجرت اليوم، السبت، وهو ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد منذ فترة أعمال عنف بشكل شبه يومى بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة، تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، وهو ما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365