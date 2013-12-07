مفوضية اللاجئين: إجراءات طارئة لتحسين المعيشة للنازحين ببلغاريا

قالت المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أدريان إدواردز، إن المنظمة أطلقت مجموعة من الإجراءات الطارئة داخل بلغاريا لتحسين الظروف المعيشية للاجئين وطالبى اللجوء هناك وتوفير وسائل أخرى لحمايتهم داخل البلد الذى يستضيف فى الوقت الحالى زهاء 8800 من طالبى اللجوء واللاجئين (ثلثيهما من السوريين).

وأوضحت المفوضية فى بيان على موقعها الإلكترونى اليوم، السبت، أن الظروف المعيشية الصعبة فى مراكز استقبال وإيواء اللاجئين ازدادت سوءا مع حلول فصل الشتاء يضاف إلى ذلك أن بلغاريا هى أفقر دول الاتحاد الأوروبى وما يزيد الوضع سوءا أنها تستضيف قرابة ألف لاجئ وطالب لجوء فى العام الواحد.

وقالت المفوضية "فى بلدة هارمانلى البلغارية، التى كانت قاعدة عسكرية سابقة والواقعة على بعد 50 كيلومترا من الحدود مع تركيا، بدأت المفوضية خلال الأسبوع الجارى توزيع وجبات ساخنة على 1400 من المقيمين داخلها، حيث لا توجد لديهم مستلزمات الطبخ ولا يمكنهم مغادرة مقرات الإيواء لشراء الطعام، بينما لا يحصل طالبو اللجوء فى مراكز أخرى طعاما كافيا، الأمر الذى دفع المنظمة للعمل مع السلطات لإيجاد حل لضمان توزيع طعام كاف ومناسب لجميع مراكز إيواء اللاجئين".

وأشارت إلى أنها تخطط لتأسيس أماكن ملائمة للأطفال داخل كل مركز بالإضافة إلى العمل مع شركائها لزيادة وجود المسئولين عن تقديم المشورة والمعلومات بشأن إجراءات اللجوء والحقوق الاجتماعية والقانونية.. مرحبة بقيام منظمة (أطباء بلا حدود) بإنشاء مركز طبى داخل هارمانلى وتشجع المنظمات الإنسانية الأخرى على أن تحذو حذوها".