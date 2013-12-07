إبراهيم محلب: أشعر بغصة فى نفسى عندما أزور موقعا للإسكان

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، خلال كلمته فى ورشة عمل حول مشروع المساكن سابقة الصب والتجهيز، أنه هناك ضرورة ليدخل هذا النظام فى برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه الدولة حاليا، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ مليون وحدة سكنية، ولدينا الآن حوالى 125 ألف وحدة، يتم تنفيذها بالفعل، ومن ناحية الجودة والسرعة قد يكون هذا النظام "المساكن سابقة الصب والتجهيز" هو الحل.

وقال إبراهيم محلب، فى الورشة التى نظمتها وزارتا الإسكان والاستثمار، اليوم، كنت أفكر فى إنشاء شركة لهذا النظام، ولكن وجود شركة مثل الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنية "سيجوارت"، تطبق هذا النظام من المهم جدا، وسوف ننسق مع وزارة الاستثمار، لتطوير هذه الشركة، ونحن نقدر ومعنا المكاتب الاستشارية على تقديم النموذج المصرى للسكن، بحيث يكون من الناحية المعمارية متماشيا مع ظروفنا الثقافية والاجتماعية، ومن الناحية الإنشائية تكون تكلفته أقل.

وأضاف الوزير، أن المطلوب من شركة "سيجوارت" أن تقوم بتحديد النموذج الذى ستنتجه، وهذا قد يكون نموذجا لشركات الدولة التى تريد إحياء دورها، وإثبات نجاحها، بحيث يمكن أن يكون هذا النظام جزءا سريعا من حل مشكلات الإسكان فى مصر، خاصة أن سوق الإنشاءات بدأت تنتعش.

وأكد محلب، أن تمويل إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى فى موازنة هذا العام جاهز، ولدينا مراكز تدريب جاهزة، وبالتالى علينا استثمار هذا المناخ فى توفير نموذج مصرى للسكن، فأنا أشعر بغصة فى نفسى عندما أزور موقعا من مواقع الإسكان، لأننى أعرف المواصفات الجيدة، ولكنى للأسف لا أراها منفذة.

وأبدى استعداده لتوفير قطع أراض فى المدن الجديدة لشركات المقاولات، لتنفيذ هذا النموذج بنظام الخرسانة سابقة التجهيز، على أن يتم عرض هذه التصميمات على المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، قبل البدء فى التنفيذ.