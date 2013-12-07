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تمرد الإسلامية تدعو المواطنين للتصويت بـ “نعم” للدستور

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تمرد الإسلامية تدعو المواطنين للتصويت بـ “نعم” للدستور تمرد الإسلامية تدعو المواطنين للتصويت بـ “نعم” للدستور

الدستور

أصدر أعضاء حركة تمرد الجماعة الإسلامية بيانا اليوم السبت تضمن توضح موقفها من ثورة 30يونيه ويدعو للتصويت بنعم للدستور  .

تضمن البيان تأكيد الحركة أن ماحدث فى 30 يونية لم يكن إنقلاباً ، وإنما ثورة شعب للحفاظ على الهوية المصرية ثورة شعب ضد الطغيان باسم الدين والدين منه براء ثورة شعب أمر فأطاع الجيش ثورة شعب نادى فلبى ندائه جيشه الوطنى و إيماناً منا بأن خارطة الطريق ما وضعت إلا من أجل صالح المواطن المصرى ومنع تحلل الدولة المصرية  .

واضاف البيان أنه إيماناً منا بأن تخصيص 10% من الناتج القومى للصحة والتعليم والبحث العلمى يضع قدم على أولى مراحل البناء الصحيح ويجعل العلم هوالسبيل الوحيد للترقى الإجتماعى بديلاً عن المال وإيماناً منا بأن فرض ضرائب تصاعدية وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور فى القطاع العام خطوة كبيرة نحو إعادة ترميم الطبقة الوسطى وخطوة رائعة فىمكافحة الفقر .

وأضاف البيان إن إلغاء الزائدة الدودية المسماة مجلس الشورى خطوة صحيحة نحو ديمقراطية سليمة بنكهة مصرية، بأن مصرنا الحبيبة تواجه تحديات عظيمة ومؤامرات كبرىتستهدف تفكيك الدولة المصرية من أجل كل ذلك ندعم ونؤيد ونحشد للتصويت بنعم للدستور .

وطالبت الحركة بجعل الإنتخابات الرئاسية قبل التشريعية لأن البلاد ليست فى حاجة الآن إلى سلطة تشريعية قدر حاجتها إلى سلطة تنفيذية لإنهاء المرحلةالإنتقالية بحلوها ومرها .

 

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