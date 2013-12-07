مجموعة Luxury Bath من Bottega Veneta

يُعتبر عطر Bottega Venetaحلماً شاعرياً من الفن الذي ابتدعته الطبيعة. فهو ناعم كنعومة الجلد الفاخر ومتميّز بهوية خاصة كأنها بصمة فريدة. لهذا ابتكرت الدار مجموعة الاستحمام الفاخرة Collection Luxury Bath. صُمّمت هذه المجموعة لتعزّز التجربة الشاعرية، فهي تعكس أسلوباً جديداً بالكامل لاختبار العطر.

يُمكن استخدام هذه المجموعة منفردة أو مجتمعةً كجزء من روتين الاستحمام.

مقشر الجسم الفاخر Luxury Body Scrub: هو مقشر لطيف للجسم يترك بشرتك ناعمة للغاية ومعطّرة برائحةٍ لطيفة.

زيت الجسم الفاخر Luxury Body Oil: يمنحك هذا الزيت الشفاف والحريري الجاف أكثر من مجرّد بشرةٍ ناعمة وطرية.

بودرة الجسم البراقة Shimmery Body Powder: مثالية للاستعمال بعد زيت الجسم الفاخر Luxury Body Oil.

رذاذ الشعر الفاخر Luxury Hair Mist: يشكّل هذا الرذاذ الرقيق والفريد والأثيري المتّسم برائحة خفيفة، اللمسة الأخيرة والمثالية على روتين العناية بجمالك.