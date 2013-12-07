أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مجموعة Luxury Bath من Bottega Veneta

Google+ Print
مجموعة Luxury Bath من Bottega Veneta مجموعة Luxury Bath من Bottega Veneta

يُعتبر عطر Bottega Venetaحلماً شاعرياً من الفن الذي ابتدعته الطبيعة. فهو ناعم كنعومة الجلد الفاخر ومتميّز بهوية خاصة كأنها بصمة فريدة. لهذا ابتكرت الدار مجموعة الاستحمام الفاخرة Collection Luxury Bath. صُمّمت هذه المجموعة لتعزّز التجربة الشاعرية، فهي تعكس أسلوباً جديداً بالكامل لاختبار العطر.
يُمكن استخدام هذه المجموعة منفردة أو مجتمعةً كجزء من روتين الاستحمام.
مقشر الجسم الفاخر Luxury Body Scrub: هو مقشر لطيف للجسم يترك بشرتك ناعمة للغاية ومعطّرة برائحةٍ لطيفة.
زيت الجسم الفاخر Luxury Body Oil: يمنحك هذا الزيت الشفاف والحريري الجاف أكثر من مجرّد بشرةٍ ناعمة وطرية.
بودرة الجسم البراقة Shimmery Body Powder: مثالية للاستعمال بعد زيت الجسم الفاخر Luxury Body Oil.
رذاذ الشعر الفاخر Luxury Hair Mist: يشكّل هذا الرذاذ الرقيق والفريد والأثيري المتّسم برائحة خفيفة، اللمسة الأخيرة والمثالية على روتين العناية بجمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي