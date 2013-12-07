"بيت العائلة" بالمنيا: الدستور أولى مراحل إعادة الاستقرار

أكد الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى، والدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، أن بيت العائلة المصرى يدعو كافة المواطنين للمشاركة فى عملية الاستفتاء على الدستور باعتباره أولى مراحل إعادة الاستقرار وحماية الحقوق والحريات للمواطنين والقضاء على دعاة الفتنة.

وأكد "أرميا" أن بيت العائلة المصرى ليس بديلا عن مؤسسات الدولة والقانون، وأنه يهدف بالأساس إلى إعادة ضبط النسيج الثقافى الوطنى بما يحقق التكاتف ويواجه الأفكار الهدامة ويطالب بمعاقبة كل من يخالف القانون ويحاول الخروج عن مقدراتها.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا مع وفد بيت العائلة المصرى على هامش مؤتمر "مناقشة سبل حل المشكلات المجتمعية ومواجهتها"، بمسرح ديوان عام محافظة المنيا، بحضور ممثلى المطرانيات والكنائس ومشيخة الأزهر والأوقاف وعمد ومشايخ القرى ورؤساء الوحدات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية العاملة فى خدمة المجتمع.

وقال المحافظ إن الشعب المصرى استعاد هويته الأساسية من تسامح ومحبة وتكاتف ليبدأ مرحلة بناء حقيقى لوطنه دون أن يلتفت لحاقد أو مأجور يحاول بث سموم الفتنة، وأكد أن المصريين يواجهون كافة محاولات التحريض على الفرقة بالتماسك والسير خلف مؤسساتهم.

وأضاف المحافظ أن الأديان السماوية دعت للبناء والتعمير والتسامح وأن ما يحاول البعض إشاعته بيننا لن يفلح فهم لا يمثلون إلا أنفسهم وأفكارهم الرجعية، وأردف: "علينا محاربة العديد من العوامل التى يستغلها بعض المتطرفين فى محاولة التأثير على الشباب وفى مقدمة ذلك مواجهة الجهل والبطالة".

وقدم المحافظ الشكر للجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى على قيامهم بالعمل الجاد والمخلص لإخراج دستور يضمن الحريات والحقوق والقضاء على كافة محاولات تعطيل خارطة الطريق وتعطيل حلم المصريين ببناء وطنهم.

ولفت الدكتور محمود عزب إلى أن بيت العائلة المصرى جاء لمحافظة المنيا لمساندة الدولة ومؤسساتها فى مواجهة المحرضين على العنف بعيدا عن التدخل فى مجريات القانون، وشدد على أن ما يحدث لن يؤثر على حلم أبناء المحافظة فى بناء وطنهم.

وأشار الأنبا أرميا إلى أن بيت العائلة يحاول تفعيل دوره فى محافظة المنيا بهدف مساندة الدولة ومؤسساتها ونشر الوعى الثقافى والمجتمعى ودعم معاقبة أى شخص مخالف للقانون، وأن العديد من رجال الأعمال بمختلف انتمائهم الدينى والسياسى تقدموا بطلبات لبيت العائلة للمساهمة فى ترميم وإصلاح التلفيات فى دور العبادة عقب أحداث 14 أغسطس.