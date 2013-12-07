"زراعة بنى سويف": 66 ألف فدان تمت زراعتها من 120 ألفا هذا العام

تلقى المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، تقريرا من المهندس صابر عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف حول الموقف الزراعى خلال القترة الحالية.

كشف التقرير عن المستهدف والمنزرع الشتوى لمحصول القمح والذى بلغ 120 ألف فدان، تمت زراعة 66.166 ألف فدان ومن محصول البرسيم 57.135 ألف فدان، تمت زراعة 41702 ومن الفول البلدى 500 فدان، وتم زراعة 23 فدانا ومن البصل 5000 فدان تم زراعة 2661 فدانا.

ومن الثوم 4700 فدانا تمت زراعة 6227 فدانا ومن محصول الحلبة 200 فدان تم زراعة 176 فدانا ومن محاصيل طبية وعطرية 4643 فدانا، تمت زراعة 3211 فدانا، ومن محصول بنجر السكر 25000 فدان ومن محاصيل الخضر 17000 تمت زراعة 18284 فدانا.

وتطرق التقرير أيضا إلى الكشف عما تم توزيعه من تقاوى القمح على المزارعين حتى 30 نوفمبر، 2013 حيث ورد لمديرية الزراعة من تقاوى القمح 27329 إردب تم توزيع 21275 إردبا ليتبقى 6054 إردبا كرصيد من التقاوى.

كما أفاد التقرير أنه تم تكليف إدارة الإرشاد الزراعى بسرعة التنبيه على مزارعى الحقول الإرشادية بالمحافظة بضرورة التعاقد على توريد محاصيلهم فى نهاية الموسم علاوة على التنبيه على المزارعين بضرورة التعاقد لتوريد القمح مع نهاية الموسم.