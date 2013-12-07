الموت يخطف نجوم "باب الحارة"

أربع نجوم سوريّون خطفهم الموت سيغيبون هذا العام عن الجزء السّادس من "باب الحارة"، وهكذا فإن كلّ من الفنّانين سليم كلّاس، وحسن دكّاك، ومحمد رافع، وصبحي الرّفاعي الذين تألّقوا في الاجزاء السّابقة من "باب الحارة" سيغيبون قسريّاً عنه.

بعض هؤلاء الفنّانين باغتهم الموت بعد أن ألمّت بهم نوبات قلبيّة مفاجئة نتيجة التقدّم في السّن، والبعض الآخر كان ضحيّة الحرب الطّاحنة في سوريّا والتي أزهقت أرواح الكثيرين.

الفنان السوري سليم كلاّس الذي وافته المنيّة في دمشق منذ أيّام عن عمر ناهز الـ77 عاماً نتيجة أزمة قلبيّة مفاجئة، كان من المشاركين في "باب الحارة" منذ الجزء الأوّل فيه، حيث قدّم شخصيّة "أبو خاطر" حرفيّ النّحاسيّات، ووالد "زهرة" البكماء".

أمّا الفنّان صبحي الرّفاعي والذي جسّد شخصيّة "أبو مرعي" في "باب الحارة"، فقد توفّي العام الماضي 2012، في دمشق نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أيضاً عن عمر ناهز 67 عاماً.

وشاءت الأقدار أن يرحل كل من "أبو بشير"، وابنه "بشير"، حيث جسّد الفنّان حسن دكّاك شخصية فرّان الحارة "أبو بشير" الرّجل الطيب والشّهم، فيما جسّد الفنّان الشّاب محمّد رافع دور "بشير"، ولكن الموت أخذ الأب وابنه.

حسن دكّاك رحل عام 2011، إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الخامسة والخمسين، بينما توفّي محمّد رافع عن عمر 30 عام، سنة 2012 بعد أن اغتالته مجموعة مسلّحة معارضة في منطقة برزة بدمشق، بسبب مواقفه المؤيّدة للنظام السوريّ.

يشار إلى أنّ الجزء الأوّل من "باب الحارة" أنتج عام 2006، وكان من إخراج بسّام الملا، وبطولة بسّام كوسا، عبّاس النوري، سامر المصري، وائل شرف، صباح الجزائري، ميلاد يوسف، وفاء موصلي.

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