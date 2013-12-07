بالصّور: كندة حنّا قاتلة مأجورة ببدلة "الكاراتيه"

استغنت الفنّانة السّورية كندة حنّا والتي اشتهرت بدور "سميحة" في مسلسل "صبايا" عن اكسسواراتها وثيابها الملوّنة الملفتة، وارتدت بدلاً منهم بدلة "الكاراتيه"، لتشكّل بذلك نقلة نوعيّة في طبيعة الأدوار التي تؤدّيها، فمن دور الطالبة الجامعية البريئة والعفوية في "صبايا" إلى دور القاتلة المأجورة ولاعبة الكاراتيه في مسلسل "خواتم".

وظهرت الفنّانة حنّا بعد عشرين يوم من ولادتها طفلها الأوّل "فارس" ببدلة "الكاراتيه بالحزام الأسود، تماشياً مع الشّخصيّة التي تجسّدها في مسلسل "خواتم".

ومسلسل "خواتم" بدأ تصويره مؤخّراً في دمشق، ويقوم بإخراجه زوج الفنانة حنّا المخرج السّوري ناجي طعمي، ويشارك في بطولته عبد المنعم عمايري، وكاريس بشّار، مرح جبر، عبد الهادي الصّبّاغ.

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