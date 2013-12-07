نجوم عرب وأجانب في افتتاح مهرجان دبي السينمائي

افتتح الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مدينة جميرا.

وقد شهدت حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم والفنانين المشهورين عالمياً وعربياً وخليجياً ومجموعة كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، احتفالاً بمرور العام العاشر على مهرجان دبي السينمائي حيث مر من على السجادة الحمراء كوكبة من النجوم منهم المخرج هاني أبوأسعد، وآدم بكري، وإياد حوراني، ووليد زعيتر، ابطال فيلم الافتتاح "عُمر"، وسنان أنطون، وحسن يوسف، ويسرا، وعزت العلايلي، ونادية الجندي، وجيزيل خوري، وعبدالرحمن أبوزهرة، وأحمد بدير، وسامي العدل، ومحمود قابيل، وحسن مصطفى، وميمي جمال، وعمرو مصطفى، وخالد صالح، والمخرج خالد يوسف، ومحمد سعد، هاني رمزي، ورامي صبري، وكارمن لبس، ، ومحمد ملص، ومحمد خان، ويسري نصر الله، وبشرى، وسوزان نجم الدين، ويوسف الخال، وماغي بو غصين، وشهد الياسين، وعبدالعزيز جاسم، وإبراهيم الحربي، وهيفاء المنصور، وهيفاء حسين، وحبيب غلوم، وأحمد الجسمي، ومنصور الفيلي، وعبدالله بو شهري، والمخرج علي مصطفى، والمخرجة نايلة الخاجة، ووفاء الخالدي وغيرهم.

فيما أطل من نجوم هوليوود الممثل البريطاني آندي سركيس، والنجمة كيت بلانشيت الحائزة على جائزة الأوسكار، ومارتن شين.. وغيرهم.

وبعد مراسم السجادة الحمراء بدأ الحفل، الذي قدمته ريا أبي راشد، بتكريم 10 من رموز الأفلام الذين تكررت أسماؤهم في كتاب أفضل 100 فيلم عربي، وهم عزت العلايلي، ويسرا، ومفيدة التلاتلي التي تعمل في مونتاج الأفلام، و كارمن لبس، والمخرج السوري محمد ملص، والمخرج محمد خان، وأحمد بدير، ومدير التصوير المصري د. رمسيس مرزوق، ومدير التصوير طارق التلمساني، والمخرج الكويتي خالد الصديق. إلى جانب الممثل مارتن شين بجائزة إنجازات الفنانين الدولية تكريماً لمسيرته الفنية الطويلة، والناقد المصري سمير فريد بجائزة تكريم إنجازات الفنانين احتفاء بجهوده تجاه السينما العربية والعالمية على مدار 5 عقود.

ثم بدأ فيلم الافتتاح "عمر" الذي نال إعجاب كل الحاضرين، وبعدها أضاءت الألعاب النارية التي سماء دبي وصورها كل النجوم بوساطة هواتفهم المحمولةـ إيذاناً ببدء أيام المهرجان.

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