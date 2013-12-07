هكذا يستعد مهند لتصوير مسلسله الجديد

يستعد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند لتصوير مسلسله الجديد "السيد كورت وشورى"، الذي تشاركه بطولته الممثلة فرح زينب عبدالله الشهيرة بإيلين، وسيبدأ عرضه على قناة D التركية في يناير 2014

مهند سيصوّر دوره الجديد بلحية طبيعية أطالها فور انتهائه من عرض مسلسله الأخير "عودة مهند"، كما بدأ بتناول فيتامينات وهرمونات حصل عليها من صيدلية متخصصة بهذا النوع من الفيتامينات التي يتناولها الرياضيون تحديداً، في منطقة نيشانتاشي حيث رصده الباباراتزي، وظل كيفانش نصف ساعة وأكثر في الصيدلية وهو يستفسر من صاحبها شخصياً عن النوعيات الأفضل والأكثر فاعلية والخالية من أية آثار جانبية لاحقة قد تضرّ بصحته.

وقد كشف شراؤه للفيتامينات أنه يسعى إلى تنمية عضلاته واسترداد بعض وزنه الذي فقده خصوصاً بعد تصويره فيلم "حلم فراشة" الذي لعب فيه دور شاعر مصاب بالسل.

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