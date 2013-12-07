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بالصور: Brad وAngelina يمضيان يوماً عائلياً على يخت

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بالصور: Brad وAngelina يمضيان يوماً عائلياً على يخت بالصور: Brad وAngelina يمضيان يوماً عائلياً على يخت

بعد أن كان من المتوقع أن ينضمّ Brad Pitt إلى Angelina Jolie والأطفال في سيدني، في 18 من الشهر الجاري، شوهد Brad يُمضي نهاراً رائعاً يوم أمس الجمعة مع عائلته على اليخت.
Brad، الذي أنهى عمله باكراً في بريطانيا، انطلق برحلة بحرية من مرفأ سيدني، على متن يخت يُسمّى "Ghost"، مع حبيبته Angelina، أكثر نجمات هوليوود ثراءً، وأولادهما: Maddox و Pax و Shiloh و Zahara والتوأمينKnox وVivienne، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.
وقد بقي Brad، الذي تخلّى أخيراً عن شعره وحلق لحيته،  طوال الرحلة حاملاً الكاميرا الخاصّة به، ويلتقط صوراً تذكارية عائلية لأولاده، فيما كانت السعادة ظاهرة على وجهه، كما بدا فخوراً بأطفاله أثناء تعلمهم "ركوب الأمواج".
واللافت أن سيدة الأسود Angelina لم تستثني يوم العطلة أيضاً، إذ ارتدت هي و Bradثياباً سوداء.
يُذكر أنّ Angelina Jolie كانت قد حصلت على جائزة تكريم لها عن أعمالها الإنسانية ودفاعها عن حقوق الإنسان واللاجئين، طوال مسيرتها الفنيّة، بمساندة دائمة من رفيق دربها Brad.

 

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