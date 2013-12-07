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إصلاح الجيش الليبى: عدم انطباق معايير النزاهة على عددٍ من ضباط الجيش

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إصلاح الجيش الليبى: عدم انطباق معايير النزاهة على عددٍ من ضباط الجيش إصلاح الجيش الليبى: عدم انطباق معايير النزاهة على عددٍ من ضباط الجيش

أصدرت هيئة "النزاهة وإصلاح الجيش الليبى"، عددًا من القرارات، بعدم انطباق معايير النزاهة، على بعض الضباط، وهم؛ العميد على عمر صالح الزلاوى، والعميد حسن على صالح المعلول، والعميد مهندس نورى الشارف المبروك، والعميد المهدى محمد أبو يكر قنونة، والعقيد رمضان محمد أبو بكر الزرقانى، والعقيد حسين نصر ضوء القصير، والعقيد مصباح منصور أرمص.

وقالت الهيئة فى بيانٍ لها، إن قراراتها استندت على أن المذكورين اشتركوا فى القتال وردع الثوار فى أحداث ثورة 17 فبراير.

وأوصت الهيئة فى قرارها، بالاستغناء عن خدمات هؤلاء الضباط بالجيش الليبى، وإحالة ملفاتهم إلى المدعى العسكرى للبت فيها، وإحالة صورة من القرار إلى القائد الأعلى للجيش.

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