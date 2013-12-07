المرزوقى يبحث التنسيق الأمنى والعسكرى مع رئيس وزراء الجزائر بباريس

التقى الرئيس التونسى محمد المنصف المرزوقى، اليوم السبت، رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال، على هامش أعمال قمة الإليزيه لـ"السلم والأمن فى إفريقيا" التى بدأت أعمالها أمس فى العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء فى بيان رسمى صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، وصل الأناضول نسخة منه أن اللقاء تمحور حول "التنسيق الأمنى والعسكرى بين البلدين، لاسيّما فى ظلّ تنامى المخاطر الإرهابية على الحدود بين البلدين".

وينفذ الجيش التونسى، منذ أشهر، عملية عسكرية واسعة ضد جماعات مسلحة يصفها بـ"الإرهابية" فى منطقة جبل الشعانبي، غربا بالقرب من الحدود الجزائرية، بعد مقتل العشرات من الجنود التونسيين فيه، بحسب وزارة الداخلية التونسية.

وتناول اللقاء أيضاً التشاور بخصوص إنجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المقرر عقدها أواخر ديسمبر الجارى فى تونس. وبحسب البيان فإن رئيس الوزراء الجزائرى أكد على دعم بلاده لـ"مسار الانتقال الديمقراطي" فى تونس، والوصول إلى "تفاهمات تنهى الأزمة السياسية الحالية".

وتشهد تونس أزمة سياسية كبيرة، بعد تعليق الحوار الوطنى 4 نوفمبر الماضى أعماله بعد أقل من أسبوعين على إطلاقه، وذلك لفشل القوى والأحزاب السياسية فى التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وبدأت فى باريس، أمس الجمعة، قمة الإليزيه "ﻟﻠﺴﻼم واﻷﻣﻦ فى إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ" ﺑﺤﻀﻮر 27 رﺋﯿﺲ دوﻟﺔ، و12 رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ، و14 وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯿﺔ، وتختتم القمة أعمالها اليوم.

وتناقش القمة التحدّيات الأمنية والاقتصادية بإفريقيا فضلاً عن التغيرات المناخية.