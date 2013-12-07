مقتل وإصابة 13 فى انفجار عبوة ناسفة استهدف سوقا شعبيا وسط الموصل

أفاد مصدر أمنى بمحافظة نينوى اليوم، السبت، بأن 13 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقا شعبيا وسط مدينة الموصل مركز المحافظة، نحو 405 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل أحد الأسواق الشعبية لبيع الخضار فى منطقة باب جديد وسط مدينة الموصل انفجرت مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة"، وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وطوقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى".

يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل التى تعد من المناطق الساخنة أمنيا، تشهد أعمال عنف بشكل يومى يتمثل فى تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.