أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 13 فى انفجار عبوة ناسفة استهدف سوقا شعبيا وسط الموصل

Google+ Print
مقتل وإصابة 13 فى انفجار عبوة ناسفة استهدف سوقا شعبيا وسط الموصل مقتل وإصابة 13 فى انفجار عبوة ناسفة استهدف سوقا شعبيا وسط الموصل

أفاد مصدر أمنى بمحافظة نينوى اليوم، السبت، بأن 13 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقا شعبيا وسط مدينة الموصل مركز المحافظة، نحو 405 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل أحد الأسواق الشعبية لبيع الخضار فى منطقة باب جديد وسط مدينة الموصل انفجرت مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة"، وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وطوقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى".

يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل التى تعد من المناطق الساخنة أمنيا، تشهد أعمال عنف بشكل يومى يتمثل فى تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365