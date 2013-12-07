رئيس الوزراء الإيطالى: رحيل "مانديلا" أثر بعمق فى نفوس الشعب

أعرب رئيس الوزراء الإيطالى، إنريكو ليتا، عن حزنه الشديد لرحيل، المناضل، ورئيس جنوب أفريقيا الأسبق، نيلسون مانديلا، بعد أكثر من 50 عاماً من الكفاح والعمل من أجل السلام والمساواة فى العالم قائلاً، "وفاة مانديلا أثرت بعمق فى نفوس الشعب الإيطالى، فهو كان مثالاً للالتزام للسعى من أجل ترسيخ الحقوق".

وأوضحت صحيفة الموندو الأسبانية أن ليتا بعث رسالة مواساة إلى رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، بفقدان مانديلا قائلاً فيها، "هذه هى القيم التى تحكم عمل ونشاط الحكومة الإيطالية، وهى عازمة على متابعة الالتزام بها بقوة وثبات، حتى تصل بلادنا وأوروبا برمتها لأخذ المعركة الطويلة التى خاضها مانديلا مثالاً لهم".

وأضاف "السيد الرئيس، وللأمة الصديقة الجنوب أفريقية، أتوجه بمشاعر المشاركة الحية بالألم فى قلوبنا جميعًا، وأود التأكيد على أن إيطاليا، وأوروبا لن تنسيا الدرس الذى قدمه لنا مانديلا".

ومن جانبها قالت وزيرة التكامل الإيطالية، الكونغولية الأصل، سيسيل كينج، "مانديلا كان مرجعية أساسية ووفاته بعثت لنا برسالة، تقول إن موته لا يعنى أنه لم يعد بيننا، بل يؤكد الحاجة لاستمرار شعلته حية تنير لنا عملنا وتحركاتنا".

ونقلت الصحيفة عن سيسيل كينج، قولها، "لقد علمنا مانديلا أن قيم الاختلاف والتنوع تشكل ثروة، وهو ما خلق لنا قوة وطاقة ساعدتنا على مواجهة المشاكل اليومية".