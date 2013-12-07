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حزب التجمع ينعي “مانديلا” ويصفة بـ”الأسطورة”

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حزب التجمع ينعي “مانديلا” ويصفة بـ”الأسطورة” حزب التجمع ينعي “مانديلا” ويصفة بـ”الأسطورة”

حزب التجمع

أصدر حزب التجمع بيانًا ينعي فيه الزعيم الجنوب إفريقي “نيلسون مانديلا” والذى وصفة الحزب في بيانة بأنه أسطورة حية للأجيال القادمة لما له من تاريخ مشرف فى النضال الوطني لبلادة فى وقت سابق .

وأضاف البيان”:  مانديلا ، أحد كبار القادة التاريخيين لحركة التحرر فى العالم ، وصانع معجزة تحولت إلى مصدر إلهام لجميع الشعوب، وهو رجل من طراز فريد جعل الكثيرين يرغبون فى الارتقاء إلى مستوى نبالته ونكرانه لذاته ، وذلك أن أحد الانتصارات الكبرى التى أحرزها مانديلا هى إعداد وطنه للانطلاقة الهائلة بقوة وحيوية بعد تركه للسلطة ومفارقته للحياة . وقد تمكن مانديلا – بفضل شجاعته وقيادته – من كسر وتحطيم أكبر قلعة للفصل العنصرى على سطح هذا الكوكب . وقد تحملت بلاده ثلاثمائة وأربعين عاما لكى يأتى مانديلا ويجعل من معتقل التمييز بين الناس بسبب اللون أو العرق أو الجنس .. دولة ديمقراطية عصرية ومدنية متعددة الأعراق والألوان .. تقوم على المساواة بين بنى البشر .

وأكد الحزب في بيانة أن الإنسانية فقدت  أكبر مدافع عن حقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس .

 

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