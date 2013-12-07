نيابة أكتوبر تحبس 6 متهمين في قضية التنقيب عن الآثار بمنطقة ابني بيتك

أمرت نيابة أكتوبر اول برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بينهم محامى يبحثون عن آثار بمنطقة ابنى بيتك .

ووجهت النيابة الى المتهمين تهمة تشكيل عصابة للتنقيب على آثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام 6 متهمين “أحمد .م ، محمود .ع ” عيد .ح ، أحمد .س ” ن طارق .م ” سليمان .ع بالتقيب بالمنطقة بحثا عن آثار لعلمهم باكتشاف الآثار بعقار تحت الانشاء بمنطقة ابنى بيتك ، على اثرها قام بتأجيرهم صاحب العقار وهو مهندس بشركة غاز بأكتوبر .

اعترف المتهمين فى أقوالهم امام النيابة ان صاحب العقار وعدهم بمبلغ مالى نظير قيامهم بالتنقيب واعطائهم نسبة بعد الحفر .

أمرت النيابة بحبس المتهمين ، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث واعداد تقرير خبراء المجلس الأعلى للآثار بعد معاينة مكان الحفر.