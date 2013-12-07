أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

نيابة أكتوبر تحبس 6 متهمين في قضية التنقيب عن الآثار بمنطقة ابني بيتك

  • 39
Google+ Print
نيابة أكتوبر تحبس 6 متهمين في قضية التنقيب عن الآثار بمنطقة ابني بيتك نيابة أكتوبر تحبس 6 متهمين في قضية التنقيب عن الآثار بمنطقة ابني بيتك

النيابة

أمرت نيابة أكتوبر اول برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بينهم محامى يبحثون عن آثار بمنطقة ابنى بيتك .

ووجهت النيابة الى المتهمين تهمة تشكيل عصابة للتنقيب على آثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام 6 متهمين “أحمد .م ، محمود .ع ” عيد .ح ، أحمد .س ” ن طارق .م ” سليمان .ع بالتقيب بالمنطقة بحثا عن آثار لعلمهم باكتشاف الآثار بعقار تحت الانشاء بمنطقة ابنى بيتك ، على اثرها قام بتأجيرهم صاحب العقار وهو مهندس بشركة غاز بأكتوبر .

اعترف المتهمين فى أقوالهم امام النيابة ان صاحب العقار وعدهم بمبلغ مالى نظير قيامهم بالتنقيب واعطائهم نسبة بعد الحفر .

أمرت النيابة بحبس المتهمين ، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث واعداد تقرير خبراء المجلس الأعلى للآثار بعد معاينة مكان الحفر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا