منع دخول 27 موظفا بأكاديمية النقل البحرى ببورسعيد لإثارتهم الشغب

أكد مصدر مطلع، أن الدكتور محمد على إبراهيم مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، أصدر قرارا صباح اليوم السبت، يقضى بمنع دخول 27 موظفا للعمل بمواقعهم التى كانوا يشغلونها قبل الأحداث المؤسفة التى شهدتها الأكاديمية الأسبوع الماضى من إثارة الشغب والفوضى لحين الفصل فى موقفهم القانونى.

ومن جانبه أكد المصدر، أن مدير الأكاديمية فرع بورسعيد حرر محضرا ضدهم بقسم شرطة بور فؤاد لارتكابهم أعمال شغب وتخريب داخل أروقة الأكاديمية من شأنها عرقلة مسيرة العمل.

ومن جهة أخرى، أكد المصدر أن المحافظ اللواء سماح قنديل يسعى جاهدا لاحتواء الأزمة مع الجهات المعنية باستصدار القرار حتى لا تشرد أسرهم مع مراعاة الأخذ بالتعهد بالفصل لمن يحاول إثارة الشغب والتخريب.