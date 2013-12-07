"المصرية للشعب الهوائية" توصى باستخدام البخاخات فى أمراض ضيق التنفس

اختتم يوم أمس الجمعة، المؤتمر الـ12 للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، والذى استمر على مدى ثلاثة أيام.

وصرح الدكتور أشرف مدكور أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، سكرتير عام المؤتمر، بأن المؤتمر أصدر عدة توصيات أثناء اختتام جلساته أمس، أهمها ضرورة الإقلاع عن التدخين نظرا لتاثيرة الشديد على الجهاز التنفسى، وأنه المسبب الرئيسى لأمراض صدرية كثيرة، وأيضا أهمية الوعى البيئى بالملوثات البيئية، وتأثيرها على الصدر كإجراء وقائى من الأمراض الصدرية، وأهمية الكشف المبكر عن أورام الصدر باستخدام التقنيات الحديثة قبل تفاقم المرض.

وأوصى المؤتمر، وجوب استخدام البخاخات فى شتى أمراض ضيق الجهاز التنفسى، مثل حساسية الصدر والسدة الرئوية المزمنة، وأنه لا خطورة من استخدام الكورتيزون عن طريق البخاخات بالجرعات العادية على بقية أعضاء الجسم.

وأكد المؤتمر على أهمية الكشف المبكر على مرضى الخلل التنفسى أثناء النوم، حيث إنه مسبب رئيسى فى حوادث الطرق وكذلك يساعد فى عدم السيطرة على أمراض القلب وضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب.

وأشار المؤتمر إلى استخدام مناظير الشعب الهوائية التداخلية فى أورام الشعب الهوائية المتقدمة، لتحسين نوعية الحياة لدى مرضى أورام الرئة.