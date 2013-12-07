أخبار عاجلة

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الجيش الأمريكي يجرب «طائرة خفية» جديدة دون طيار

Google+ Print
الجيش الأمريكي يجرب «طائرة خفية» جديدة دون طيار الجيش الأمريكي يجرب «طائرة خفية» جديدة دون طيار

يجرب الجيش الأمريكي طائرة خفية جديدة من دون طيار على أن يبدأ وضعها في الخدمة عام 2015.

وقالت قناة «سكاي نيوز»، السبت، إن الطائرة لا تزال في طور التجربة بقاعدة شديدة السرية لسلاح الجو في «جروم ليك» بصحراء نيفادا، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تستطيع القيام بمهمات استطلاع ومراقبة، ولديها القدرة أيضا على القيام بمهمات مرتبطة بالحرب الإلكترونية مثل إزالة رادارات العدو .

وأضافت القناة أن شركة «نورثروب جرومان» تمكنت من تصنيع هذه الطائرة، وكانت قد وقعت مع وزارة الدفاع الأمريكية، في 2008، عقدا بقيمة 2 مليار دولار لتصنيع الطائرة الخفية الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية