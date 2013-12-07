الجيش الأمريكي يجرب «طائرة خفية» جديدة دون طيار

يجرب الجيش الأمريكي طائرة خفية جديدة من دون طيار على أن يبدأ وضعها في الخدمة عام 2015.

وقالت قناة «سكاي نيوز»، السبت، إن الطائرة لا تزال في طور التجربة بقاعدة شديدة السرية لسلاح الجو في «جروم ليك» بصحراء نيفادا، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تستطيع القيام بمهمات استطلاع ومراقبة، ولديها القدرة أيضا على القيام بمهمات مرتبطة بالحرب الإلكترونية مثل إزالة رادارات العدو .

وأضافت القناة أن شركة «نورثروب جرومان» تمكنت من تصنيع هذه الطائرة، وكانت قد وقعت مع وزارة الدفاع الأمريكية، في 2008، عقدا بقيمة 2 مليار دولار لتصنيع الطائرة الخفية الجديدة.