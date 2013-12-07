مدرب الشارقة ينفي التهاون أمام الإمارات

نفى البرازيلي باولو بوناميجو المدير الفني للشارقة الإماراتي توجيه لاعبيه لإدخار مجهودهم أمام الإمارات في دوري الخليج العربي قبل مواجهة العين في كأس رئيس الدولة.

وتعادل الشارقة مع الإمارات 0-0 في الجولة التاسعة من الدوري يوم الخميس.

قبل مواجهة العين يوم الثلاثاء في كأس رئيس الدولة.

وقال بوناميجو: "لم اقل للاعبين ادخروا طاقتكم للمستقبل، فأنا أنظر إلى البطولات الثلاثة على أنها كبيرة وعلي احترامها والسعي للظفر بها".

وتابع "كنا الطرف الافضل في المباراة، وأستطيع أن أؤكد أنه وكالعادة ظهرنا كفريق بشكل منظم، وامتلكنا فرصاً عديدة، لكن مهاجمينا لم يكونوا فاعلين كما ظهروا في المباريات السابقة، ولذلك لم يسجلوا".