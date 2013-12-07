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مدرب الشعب: مشكلة الفريق في اللاعبين

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مدرب الشعب: مشكلة الفريق في اللاعبين مدرب الشعب: مشكلة الفريق في اللاعبين

وجه الروماني الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للشعب الإماراتي اللوم إلى لاعبيه عقب الخسارة من الظفرة 2-1 في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

واستمر الشعب في المركز الأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد أربع نقاط.

وقال سوموديكا عقب المباراة: "مشكلة الشعب في لاعبيه وليس في المدرب، فاللاعبون يحصلون على فرصتهم وعلى رواتب من النادي، وعليهم في المقابل القتال في الملعب".

واستدرك مضيفا " لا اريد إلقاء اللوم على أحد، لكن اللاعب الذي يجد فرصة للعب عليه أن يقاتل في الملعب، وقد كنا الأفضل في الشوط الأول، لكن لا ندري ماذا حدث في الشوط الثاني".

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