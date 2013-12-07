سلطنة عمان تعارض قيام اتحاد لدول مجلس التعاون الخليجى

أعلن الوزير المسئول عن الشئون الخارجية فى عمان اليوم السبت، فى منتدى للأمن الإقليمى فى المنامة أن السلطنة تعارض مشروع إقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجى يفترض أن تناقش فى قمة هذه البلدان الثلاثاء المقبل فى الكويت.

وقال يوسف بن علوى بن عبد الله فى المنتدى "نحن ضد الاتحاد". وأضاف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "لن نمنع الاتحاد لكن إذا حصل لن نكون جزءا منه".

وكان الوزير العمانى يتحدث فى إطار حوار المنامة، منتدى الأمن الإقليمى الذى يحضره مسئولون عرب وأجانب، ويرد على خطاب لوزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية نزار مدنى الذى دعا دول الخليج إلى آن تكون "يدا واحدة فى مواجهة المخاطر فى المنطقة".