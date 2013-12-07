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الأمن السعودى يؤكد قدرته على احتواء أى تجمهر لمخالفى الإقامة والعمل

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الأمن السعودى يؤكد قدرته على احتواء أى تجمهر لمخالفى الإقامة والعمل الأمن السعودى يؤكد قدرته على احتواء أى تجمهر لمخالفى الإقامة والعمل

طمأنت السلطات الأمنية فى ، الشارع المحلى بقدرتها على احتواء أى تجمهر لمخالفى أنظمة الإقامة والعمل المعمول بها فى المملكة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط أونلاين" عن الملازم أول نواف البوق، الناطق الإعلامى فى شرطة جدة قوله إن الأيام المقبلة ستشهد انسيابية فى نقل المخالفين المتجمهرين، وإن ما نتج من تعثر وعدم انسيابية فى الفترة السابقة سينتهى فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وفند المتحدث الرسمى المشكلة برغبة الكثير من الأشخاص المخالفين لنظام الإقامة فى السفر والعودة إلى بلادهم، ويكون هناك تأخير فى إنهاء الإجراءات من قبل القنصليات التى تستخرج فى اليوم الواحد قرابة 100 جواز سفر مؤقت، لهذه العمالة، التى تزيد فى بعض الجنسيات على أكثر من 30 ألف شخص.

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مصر 365

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