الصحف الإسبانية تبرز صعوبة مجموعة ' الماتادور ' في المونديال

(إفي) - أبرزت الصحف الرياضية الإسبانية اليوم السبت صعوبة المجموعة الثانية التي وقع فيها "الماتادور" إلى جانب كل من هولندا وتشيلي وأستراليا.

وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب الإسباني في هذه النسخة أصعب من تلك التي أسفرت عنها قرعة مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، وجاءت فيها إسبانيا في المجموعة الثامنة مع سويسرا وهندوراس وتشيلي.

وأضافت الصحيفة "في 11 يوليو 2010 تحلينا بالايمان وكافحنا وعانينا وصرخنا وسجلنا وفزنا والآن".

وأكدت "إسبانيا وقعت في واحدة من مجموعات الموت، ومواجهات صعبة في انتظارنا"، ناقلة تصريح أدلى به المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي وأكد فيه "جئنا للفوز بمونديال آخر".

أما صحيفة "الموندو ديبورتيبو" فعنونت "بداية شرسة"، مشيرة "المباراة الأولى للمنتخب ستكون أمام هولندا، اعادة لنهائي 2010".

ومن جانبها عنونت صحيفة (آس) "من قال خوف؟"، مؤكدة أن "هولندا وتشيلي تشعران بقلق كبير"، مشيرة "ثاني المجموعة سيواجه البرازيل في ثمن النهائي اذا كان راقصو السامبا في صدارة مجموعتها".

ونشرت الصحيفة صورة كبيرة لديل بوسكي مع تصريح أدلى به "ليست مجموعة الموت ولكنها صعبة للغاية".

وبدورها تناولت صحيفة "سبورت" الكتالونية قرعة المونديال عبر لاعبي برشلونة، حيث قالت "مجموعة سهلة لـ(الأرجنتيني ليونيل) ميسي" و"سهلة لـ(البرازيلي) نيمار" و"صعبة لإسبانيا".