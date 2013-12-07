الكبّة النيئة من المطبخ الأرمني

المقادير:

-150 غراماً من لحم الخروف الناعم

-نصف كوب من البرغل الناعم

-ملعقة من البصل الأخضر المفروم ناعماً جداً

-ملعقة من النعناع الأخضر المفروم ناعماً جداً

-ملعقة كبيرة من دبس الفليلفة

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

-ملعقة من الجوز

- فلفل أحمر رومي بارد، للتزيين

- فلفل أخضر رومي بارد، للتزيين

-نعناع أخضر، للتزيين

-ربع ملعقة كبيرة من الكمّون

-رشة من القرفة الناعمة

طريقة التحضير:

1- يوضع اللحم في الخلاط، حتى يصبح ناعماً للغاية.

2- يدعك البرغل براحة الكف، مع البصل الناعم والنعناع والكمّون ودبس الفليفلة وقليل من زيت الزيتون ورشة من القرفة الناعمة، حتى يصبح هذا الخليط طرياً. ثم، يضاف اللحم إليه، ويدعك هذا الخليط حتى يصبح مثل العجينة.

3 -يقطّع إلى قطع، تُشكّل بواسطة اليد حسب الرغبة، وتزين بالفلفل الأخضر والأحمر البارد والنعناع الأخضر، ويسكب عليها زيت الزيتون ويوزّع الجوز،.يقدّم هذا الطبق، بارداً.

أعدّ الشيف" عمّار مخللاتي في مطعم الميّاس اللبناني _ البيوت المكتبية، هذ الطبق.

(هذه المقادير تكفي شخصين).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط