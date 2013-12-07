9 نصائح لغسل الملابس البيضاء

تواجه السيدات مشكلات جمّة، في أثناء غسل الملابس البيضاء، وتعتقد أحياناً أنها لا تصلح للارتداء مرة ثانية، نظراً إلى عدم التخلّص من البقع العالقة عليها أو اصفرارها أو فقدانها لونها الناصع.

"سيدتي نت" يقدّم لك أبرز الأفكار، التي تمكنك من إزالة البقع عن الملابس البيضاء:

- في البداية، عليك فصل الملابس البيضاء عن تلك المزيّنة ببعض الرسوم الملونة.

- تغسل الملابس البيضاء، على حرارة مرتفعة.

- تُغلى الملابس القطن على النار، مع إضافة القليل من مسحوق الغسيل إليها.

- تدعك أماكن الاصفرار الناتجة من التعرّق عند منطقة الإبطين، بصابون عادي، قبل وضعها في الغسالة.

- تنقع الثياب البيضاء التي تحمل بقعاً صعبة بالماء الفاتر مع القليل من مسحوق الغسيل وسائل الجلي، لمدّةٍ لا تقلّ عن 3 ساعات.

- في حال تجمّع البقع على الملابس البيضاء، يمكنك نقعها في ماء "الكلور" لمدة ساعة فقط، قبل وضعها في الغسّالة.

- وفي حال بروز حرق طفيف على القطعة، قومي بغمرها بـ "أكسيد الهيدروجين" غير المركّز.

- ولإزالة اللبان، ضعي على الملابس البيضاء مكعبات من الثلج، ثمّ قومي بنزعه بواسطة سكّين غير حادّ.

- وأخيراً، يفضّل أن تُنشر الملابس البيضاء فى الشمس، بعد نفضها جيداً.

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