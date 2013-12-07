تاتا: كنا ملزمين بالفوز بعد الخسارتين

(إفي) - أكد خيراردو "تاتا" مارتينو المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن فريقه كان "ملزما" بالفوز على كارتاخينا في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد الخسارتين المتتاليتين اللتين تعرض لهما مؤخرا.

وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي انتهى لصالح البرسا بأربعة أهداف مقابل واحد، "كنا ملزمين بالفوز، نظرا لما حدث، وقد فزنا"، في اشارة إلى الخسارة أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري الأبطال وأثلتيك بلباو في الليجا.

وأوضح أن كارتاخينا "قدم مباراة قوية، بذل فيها مجهودا بدنيا كبيرا، وكان أدائهم جيدا خلال الدقائق الـ15 أو 20 الأولى. بعد ذلك خارت قواهم مع احتفاظنا بالكرة لفترات طويلة".

وحول جوردي ألبا، العائد من الإصابة أشار "كان من المقرر أن يلعب فترة أقل، ولكن في النهاية لعب لمدة نحو 80 دقيقة دون أي مشكلات، نحن سعداء للغاية. ليس هناك عودة أفضل من هذه".

وعلى صعيد آخر، أوضح أن الحارس خوسيه مانويل بينتو "يحتاج إلى الاستمرارية، لذا فلم أفكر في الاستعانة بحارس آخر" في ظل الإصابة التي يعاني منها الحارس الأساسي فيكتور فالديس.

وفيما يتعلق بقرعة المونديال، التي أجريت مساء الجمعة، قال "مجموعتا إسبانيا وأوروجواي هما الأصعب. ربما تكون مجموعة أوروجواي أصعب".

وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع إسبانيا في المجموعة الثانية مع كل من هولندا وتشيلي وأستراليا، فيما جاءت أوروجواي في المجموعة الرابعة مع كل من إيطاليا وكوستاريكا وإنجلترا.

وأضاف "سمعت المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي يقول إنه كان يفضل تجنب تشيلي، وأنا أوافقه الرأي، منتخب تشيلي صعب بالنسبة لأي فريق".