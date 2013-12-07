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مباحث قصر النيل تضبط “رجل اعمال” هارب من 27 حكم قضائى

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مباحث قصر النيل تضبط “رجل اعمال” هارب من 27 حكم قضائى مباحث قصر النيل تضبط “رجل اعمال” هارب من 27 حكم قضائى

أرشيفية

تمكنت مباحث فرقة الغرب ومباحث قسم شرطة قصر النيل من ضبط عمرو . ع . ع “رجل اعمال”- مواليد – 1966 – ومقيم بالقاهرة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 27 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا (شيكات)، وبمواجهته اقر بتلك الأحكام .
> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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