مباحث قصر النيل تضبط “رجل اعمال” هارب من 27 حكم قضائى

تمكنت مباحث فرقة الغرب ومباحث قسم شرطة قصر النيل من ضبط عمرو . ع . ع “رجل اعمال”- مواليد – 1966 – ومقيم بالقاهرة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 27 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا (شيكات)، وبمواجهته اقر بتلك الأحكام .

> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.