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إلزام الدولة بفتح “قلم الحفظ” بمحكمة شمال القاهرة بعد غلقه بسبب ” ثعابين ”

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إلزام الدولة بفتح “قلم الحفظ” بمحكمة شمال القاهرة بعد غلقه بسبب ” ثعابين ” إلزام الدولة بفتح “قلم الحفظ” بمحكمة شمال القاهرة بعد غلقه بسبب ” ثعابين ”

أرشيفية

أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالحكم بإلزام الدولة بإعادة فتح قلم الحفظ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والذي تم غلقه خلال شهر يناير الماضي لاكتشاف وجود ثعابين داخل مبنى المحكمة.

صدرت توصيات التقرير بدعوي أقامها ماهر محمد حسن المحامي وأثبتت صحيفتها أنه خلال شهر يناير الماضي فوجئ المحامون بلافتة بمبنى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية تعلن غلق قلم الحفظ لظروف قهرية مؤداها وجود ثعابين داخل قلم الحفظ و استعانت المحكمة ببعض السادة الرفاعية ممن يخرجون الثعابين بأذكار صوفية لإخراج الثعابين واصطادوا فعلا 12 ثعباناً دون السيطرة علي باقي الثعابين .

وشدد التقرير المعد من المستشار شادي صلاح الدين الجرواني بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن الدولة عليها واجب دستوري وقانوني بتسيير مرفق القضاء وتسهيل إحراءات التقاضي.

واعتد التقرير بأن العدالة تمتد لتشمل الحصول على الصور الرسمية من الأحكام والصيغ التنفيذية لها وليس مجرد الحصول علي الأحكام وهو ما يوجب على الجهة الإدارية التي أصدرت قراراً بغلق قلم الحفظ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتحه.

وردا على طلب المدعي بالتعويض رفض تقرير الهيئة طلب التعويض ارتكازا لأنه لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية له من جراء التأخير في إعادة فتح قلم الحفظ .
> واختتم التقرير توصياته بأن للمواطن حقا في تحريك الدعاوي القانونية ولذا يلجأ للقضاء لإحقاق حقه.

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