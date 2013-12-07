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وزير التخطيط يطلق مبادرة “من حقك تعرف”

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وزير التخطيط يطلق مبادرة “من حقك تعرف” وزير التخطيط يطلق مبادرة “من حقك تعرف”

 

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن اطلاق مبادرة “من حقك أن تعرف ” من خلال تفعيل البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية بالتعاون بين ممثلة فى وزارة التخطيط والمجتمع المدنى ممثل مع مؤسسة تروس للتنمية ، بحضور وزير التنمية الادارية السابق الدكتور أحمد درويش عضو مجلس امناء المؤسسة.

وأوضح العربي – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت – أنه تم إتاحة البيانات التفصيلية للمشروعات للمواطن لمتابعة ومراقبة اداء الحكومة وذلك لترسيخ مبدا الشفافية والمراقبة المجتمعية ومحاسبة المسئولين عن التنفيذ .

وأشار الى أن البوابة تعتبر ثقافة جديدة على مصر والتى تتيح المشروعات عبر البوابة الاليكترونية للعام المالى 2013 – 2014 ومن خلال بعض الجهات التى تمثل مشروعاتها نحو ثلث مشروعات الدولة خلال العام المالى الجاري ، مشيرا الى أن تلك الخريطة تعبر عن تكامل الجهود بين القطاعين الحكومى والمجتمع المدنى لمعرفة وقراءة خريطة الفقر والتوزيعات السكانية وكثافتها والموارد المتاحة وتكاليف المشروعات ، وذلك على مستوى المحافظات والقرى والنجوع .

ولفت الى أن المبادرة تمثل التعاون مع المجتمع المدنى من عملية التنمية والتى تعتبر مراحله أولية من ضمن سلسلة من المراحل ليتبعه بعد ذلك دخول القطاع الخاص لتحقيق التكامل فى الجهود بين جميع الجهات الموجودة فى مصر للوصول الى عملية التنمية التى نأمل فى تحقيقها .

ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية السابق وعضو مجلس امناء مؤسسة ” تروس مصر للتنمية” إنه من خلال المبادرة تم ارساء ثلاثة مبادئ جديدة وهى ارساء التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى التطوعي.

وأضاف أن المبدأ الثانى هو فكرة ربط التخطيط بالمكان الجغرافي لمعرفة التوزيعات السكانية وكثافتها وموارد تلك المنطقة لمعرفة التوزيعات المناسبة للمناطق وتحقيق العدالة ، والثالث والاخير تحقيق الشفافية للمواطن لمعرفة ما يتم انفاقه من الموزانة على المشروعات ، املا ان يتم اجتذاب القطاع الخاص للدخول فى المنظومة قريبا.
> أ ش أ

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