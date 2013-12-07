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بالصور .. “فتيات الإسكندرية” يحملن الورود الحمراء ويرددن النشيد الوطنى داخل القفص

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بالصور .. “فتيات الإسكندرية” يحملن الورود الحمراء ويرددن النشيد الوطنى داخل القفص بالصور .. “فتيات الإسكندرية” يحملن الورود الحمراء ويرددن النشيد الوطنى داخل القفص

 

 

“فتيات الأسكندرية” يحملن الورود الحمراء داخل قفص الإتهام

قامت فتيات حركة  ”7 الصبح ” بالإسكندرية، المحكوم عليهن بالسجن لمدة 11 سنة وشهراً، برفع شارة “رابعة” بعد دخولهن قفص الإتهام، خلال أولى جلسات الاستئناف على الحكم ، بعد اتهامهن بافتعال الشغب خلال مسيرة لهن بمنطقة ستانلي .

وقد حملت الفتيات بعض الورود الحمراء داخل القفص بينما قمن بترديد، “النشيد الوطني  ”، الأمر الذي أثار حماس بعض المتضامنين معهن من الحضور، مرددين هتاف ” كلنا رابعة “.
> جدير بالذكر أن مجمع محاكم الإسكندرية كان قد شهد إجراءات أمنية مشددة خلال جلسة استئناف محاكمة فتيات الإسكندرية ، حيث قامت قوات الأمن بمنع عدداً من الصحفيين وأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمات من دخول الجلسة ، فيما احتشد عدد من أهالي المتهمات خارج قاعة المحكمة بعد عدم تمكنهم من رؤية ذويهم .

 

 

 

 

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