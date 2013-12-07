بالصور .. “فتيات الإسكندرية” يحملن الورود الحمراء ويرددن النشيد الوطنى داخل القفص

قامت فتيات حركة ”7 الصبح ” بالإسكندرية، المحكوم عليهن بالسجن لمدة 11 سنة وشهراً، برفع شارة “رابعة” بعد دخولهن قفص الإتهام، خلال أولى جلسات الاستئناف على الحكم ، بعد اتهامهن بافتعال الشغب خلال مسيرة لهن بمنطقة ستانلي .

وقد حملت الفتيات بعض الورود الحمراء داخل القفص بينما قمن بترديد، “النشيد الوطني ”، الأمر الذي أثار حماس بعض المتضامنين معهن من الحضور، مرددين هتاف ” كلنا رابعة “.

> جدير بالذكر أن مجمع محاكم الإسكندرية كان قد شهد إجراءات أمنية مشددة خلال جلسة استئناف محاكمة فتيات الإسكندرية ، حيث قامت قوات الأمن بمنع عدداً من الصحفيين وأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمات من دخول الجلسة ، فيما احتشد عدد من أهالي المتهمات خارج قاعة المحكمة بعد عدم تمكنهم من رؤية ذويهم .