هل يعجبك مكياج لوجين عمران؟

كثيراً ما نختار أسلوب مكياجنا وألوانه من صورة غلاف تظهر عليه نجمة جذّابة، أو من إطلالاتها في الحفلات وعلى السجادة الحمراء؛ وهذا يعني أنّ لكل امرأة منا نجمة مثالية تختار منها أسلوباً معيّناً يبرز جمالها وإطلالاتها. لهذا، اخترنا لك اليوم مكياج الجميلة لوجين عمران، كونها صاحبة ملامح عربيّة، تتمثل في لون بشرتها وشعرها، وتشكّل بالتالي نموذجاً للمرأة العربيّة التي سيناسبها ـ لا شكّ ـ ما يُناسب لوجين.

فإذا كنت من محبات لوجين، يمكنك وضع مكياج مثيل لمكياجها، ووفق طريقتها، شرط أن تتقيّدي بالنصائح الآتية، فيما يمكن للنساء اللواتي يضعن عدسات لاصقة أن يعتمدن مثل مكياجها، لأنّ لوجين تعتمد العدسات أيضاً في أكثر إطلالاتها.

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للحصول على مكياجها:

- قومي بمعالجة شوائب بشرتك كافة، لأنّ المكياج قد يظهرها أكثر.

- اغسلي وجهك بمادة مرطّبة تزيل عنه مظهر التشقّقات.

- رطّبي بشرتك وحضّريها لاستعمال كريم الأساس، الذي عليك أن تختاريه مناسباً للون بشرتك.

- حدّدي وجنتيك ببودرة خدود برونزيّة طبيعيّة.

- ضعي أساساً على جفون عينيك بلون طبيعي أو دخانيّ، حسب إطلالتك، ثمّ حدّدي بالقلم الأسود أعلى العين وأسفلها.

- ارسمي حاجبيك وفق الطريقة التي تناسب شكل وجهك.

- أخيراً، ضعي أحمر شفاه طبيعياً، إذا اعتمدت الإطلالة الدخانيّة، أو أحمر شفاه قوياً، إذا كانت الإطلالة ناعمة.

ما رأيك بإطلالاتها؟

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