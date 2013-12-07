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أقنعة مفيدة جداً للبشرة الدهنية

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أقنعة مفيدة جداً للبشرة الدهنية أقنعة مفيدة جداً للبشرة الدهنية

تابعي في هذا الموضوع أهم 4 أقنعة طبيعية تفيد بشرتك في هذا الموسم، وتخلصها من مشاكلها.
قناع الموز والعسل
نقترح عليك هذا القناع البسيط والمغذي.أنت بحاجة إلى ثمرة موز واحدة ناضجة وملعقة كبيرة من العسل و10 قطرات من عصير الليمون. اخلطي الموز والعسل في وعاء، وأضيفي عصير الليمون إليه. عندما يصبح هذا المزيج حاضراً، ضعيه على وجهك، ودعيه يعمل لمدة 15 دقيقة. في النهاية، اغسليه بالمياه الفاترة، وامسحيه بواسطة منشفة.
قناع من الخيار وزلال البيض
إنّ هذا القناع مناسب لتنظيف المسام المغلقة.
أنت بحاجة إلى ملعقة كبيرة من زلال البيض وربع ملعقة صغيرة من الطين وقطرات قليلة من عصير الليمون وزلال بيضة واحدة. ضعي كلّ هذه المكوّنات مع بعضها البعض، واخلطيها جيداً حتى الحصول على معجونة سلسة. ضعي القناع على وجهك، لمدة 20 دقيقة. لكن احرصي على تجنب العينين. أخيراً، اغسلي وجهك بواسطة المياه الفاترة.
قناع من الفراولة والزبادي
تجدر الإشارة إلى أنّ الزبادي سيساعدك في تقشير بشرتك، خصوصاً إن كانت معرضة لظهور البثور. أنت بحاجة إلى 4 ثمرات من الفراولة الناضجة وملعقة صغيرة من الزبادي العادي. أخفقي الزبادي جيداً، واستعملي بعد ذلك شوكة لسحقه. اخلطي جيداً حتى يصبح المزيج سلساً. وبعد ذلك، طبّقي هذا المزيج على وجهك، لمدة 10 إلى 15 دقيقة. اغسلي وجهك بالمياه الفاترة.
قناع من العصائر
يضمّ الليمون والفراولة مادة قابضة طبيعيّة مثالية لمحاربة البثور. أنت بحاجة إلى ملعقة صغيرة من عصير الليمون وكوب من الفراولة وزلال بيضتين وثلاث ملاعق صغيرة من العسل و4 قطرات من الزيت الأساسي. استعملي شوكة للخفق المكونات، حتى تتحوّل إلى معجونة. أضيفي بعد ذلك عصير الليمون والعسل وزلال البيضتين، واخلطي المزيج جيداً، وضعيه على وجهك لمدة 10 دقائق. اغسليه بالمياه الفاترة، ثمّ جففي.

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