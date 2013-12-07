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مكياج Flower Crush لربيع 2014 من Ysl

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مكياج Flower Crush لربيع 2014 من Ysl مكياج Flower Crush لربيع 2014 من Ysl

تدفع مجموعة مكياج Flower Crush لربيع 2014 من إيف سان لوران إلى التفكير في الأزهار المتفتحة، في الوقت الذي ما زلنا نعتاد فيه حرارة الشتاء المنخفضة، والمعاطف التي تجعلنا نشعر بالدفء. وعلى الرغم من أن معظمنا يربط بين الأزهار والضعف، إلا أنها ليست الرسالة التي ترغب العلامة الفاخرة بإيصالها من خلال مجموعتها الجديدة.
في الواقع، إنّ الرسالة هي معاكسة تماماً للضعف. إذ تمّ ابتكار هذه المجموعة استلهاماً من النساء العصريات. كما أنها تجمع بين أريج كلّ الأزهار، وتعبّر عنها عبر تدرّجاتها. فكّري بالورود والفاوانيا والزعفران والزنابق والقزحيات التي تسلط الضوء على جمال عينيك وبشرتك وأظافرك". نعم! إنّ المنتجات التي تقدّمها مجموعة مكياج إيف سان لوران لربيع 2014 تلبي معظم الحاجات. نقدّم لك في ما يلي بعض الخيارات التي ستتوفر في السوق قريباً.
تضم المجموعة ظلال بـ 5 ألوان رائعة ومتنوعة، منها لون ذهبي خافت ومثالي لتشكيل أساس، ولون زهري مفعم بالحياة، وآخر زهري خافت وبني عميق.
ومن بين الخيارات الأخرى المثيرة للاهتمام، ثمة ماسكرا باللون البنفسجي ، وقلم مضاد للمياه باللون البنفسجي الصاخب.

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