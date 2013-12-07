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حقائب Amanda Navai تتعاون مع "برنامج الغذاء العالمي" في دبي

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حقائب Amanda Navai تتعاون مع "برنامج الغذاء العالمي" في دبي حقائب Amanda Navai تتعاون مع "برنامج الغذاء العالمي" في دبي

تعاونت المصممة المبدعة Amanda Navai التي اشتهرت بتصميم الحقائب والإكسسوارات المميزة بجلد الأفعى مع "برنامج الغذاء العالمي" في دبي بإطلاق مجموعة خاصة من الحقائب الفريدة، والتي احتوت على ١٦ قطعة بأربعة تصاميم مختلفة استوحت كل تصميم من شخصية مؤثرة في عالم الموضة.
حيث وضعت كل من: Louise Nichol رئيسة تحرير مجلة "Harper’s Bazaar"، وأيقونة الموضة عنود البدر، والإعلامية ديالا مكي ومستشارة الموضة Rosemin Manji لمساتهن الفريدة على هذه الحقائب، وأُطلقت كل منها بأربعة ألوان مختلفة. 
وسيكون ريع هذه الحقائب بالكامل لمحاربة الجوع في سوريا، إذ يمكن أن يساعد ريع المجموعة كاملة في إطعام ٢٠.٠٠٠ شخص، لذا احرصي على اقتنائها من محلات "Bloomingdales"، حيث سيتم إطلاقها للبيع غداً ٨ ديسمبر.

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