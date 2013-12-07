إطلالات جذابة لنجمات مهرجان "دبي" السينمائي

لم نكن نتوقع الكثير من نجمات "مهرجان دبيالسينمائي"بعد أن شاهدنا صور كوارث الموضة في"مهرجان أبو ظبي" قبل عدة أسابيع مضت، ولكن يمكن أن نقول بأننا كنا مخطئين بذلك، إذ أعجبنا بالعديد من الإطلالات التي شوهدت على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح الذي أقيم البارحة.

تألقت النجمة المصرية الشهيرة يسرا بفستان أسود وهو اللون المفضل لديها على ما يبدو، وقد حمل فستانها توقيع دار Moschino. أما الممثلة هيفاء حسين التي حصلت على مكانة في قائمة أسوأ الإطلالات باللوك الذي ظهرت به في "مهرجان أبو ظبي السينمائي" فقد كانت متألقة ليلة البارحة بفستان أحمر ناعم تزينه قصة "البيبلوم" الجذّابة، كما كان اللون الأحمر لون السهرة، حيث تكرر في لوك النجمة ميساء مغربي أيضاً، وفي عدة إطلالات أخرى.

لم يختفِ البريق من إطلالات النجمات ليلة البارحة، حيث تألقت الإعلامية الجميلة ريا أبي راشد بفستان أبيض رائع من "طوني ورد"، بينما اختارت كل من نسرين طافش وديمة الجندي فساتين ملكية جميلة..

كان الجميع في انتظار على السجادة الحمراء إطلالة النجمة Cate Blanchett ، حيث كانت متألقة بفستان مميز برداء طويل من Valentino لتنسقه مع عقد ذهبي ساحر من Herve Van Der Straeten

شاهدي معنا بعض إطلالات النجمات التي ظهرت على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان "دبي" السينمائي.