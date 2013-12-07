للمحجبات ...خياراتنا لمناسباتك الراقية من Pinterest

ودعي الحيرة والقلق خلال البحث عن إطلالة مناسبة لحجابك، عند دعوتك إلى مناسبة راقية، فخيارات الملابس الراقية والمحتمشة للحجاب باتت واسعة ومحط اهتمام الكثير من دور الأزياء المتخصصة في الحجاب.

ويمكن لخياراتك أن تمتدّ إلى أزياء الدور العالمية، حيث يمكن تنسيق قطع منها، مع جاكيت، لتصبح مناسبة لحجابك.

اليوم، من "سيدتي نت"، ثمة مجموعة من الخيارات المنتقاة من pinterest لنساعدك في اختيار أفضل إطلالة لمناسباتك الراقية.

أما أهم النصائح فهي ضرورة الابتعاد عن:

-اختيار حجاب قطنيّ مع ملابس السهرة.

-ربطة حجاب متعدّدة الطبقات، تُعطي الرأس حجماً مضاعفاً، مع ملابس فضفاضة، لأنّ التوازن مطلوبٌ، وهو سرّ من أسرار الأناقة.

-اختيار ملابس فاتحة مع حجاب فاتح، أو ملابس قاتمة مع حجاب قاتم، وهو أمر يُسيء إلى الإطلالة.

- تنسيق الإطلالة والحجاب بنفس اللون، واختيار حذاء وحقيبة من نفس اللون، حتّى لا تبدو من رأسها حتّى أخمص قدميها وكأنّها مكسوّة بلون واحد.

-ارتداء الملابس الضيّقة بحيث يفقد الحجاب حشمته.

-المبالغة في وضع المكياج بحيث يبدو الوجه غير متناسق مع الإطلالة العامّة.

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